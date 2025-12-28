Le partite di oggi: il programma di domenica 28 dicembre
Prosegue il 17° turno di Serie A, che nelle prossime ore vedrà scendere in campo altre otto squadre (spicca sicuramente il big match tra Atalanta e Inter). Si gioca poi anche in Coppa d'Africa o Premier League, solo per quanto riguarda gli appuntamenti più prestigiosi. Di seguito il programma di domenica 28 dicembre:
African Nations Cup
13:30 Gabon - Mozambico
16:00 Guinea Equatoriale - Sudan
18:30 Algeria - Burkina Faso
21:00 Costa d'Avorio - Camerun
Premier League
15:00 Sunderland - Leeds
17:30 Crystal Palace - Tottenham
Serie A
12:30 Milan - Verona
15:00 Cremonese - Napoli
18:00 Bologna - Sassuolo
20:45 Atalanta - Inter
Liga Portugal
16:30 Arouca - Gil Vicente
16:30 Casa Pia - Guimaraes
19:00 Braga - Benfica
21:30 Sporting - Rio Ave
