Pisa-Juventus 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi (39' st Buffon); Touré, Leris (33' st Lorran), Aebischer (33' st Marin), Vural (20' st Hojholt), Angori (20' st Bonfanti); Moreo, Tramoni. A disp.: Nicolas, Scuffet, Albiol, Coppola, Denoon, Mbambi, Esteves, Maucci, Piccinini. All.: Gilardino
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso (41' st Kostic), Thuram, Locatelli (15' st Zhegrova), McKennie; Yildiz (49' st Joao Mario), Koopmeiners (41' st Miretti); Openda (15' st David). A disp.: Perin, Scaglia, Rouhi, Pedro Felipe, Adzic, Milik. All.: Spalletti
Arbitro: Maresca
Marcatori: 28' st Kalulu, 46' st Yildiz (J)
Ammoniti: Angori, Vural, Caracciolo, Tramoni (P); Locatelli (J)
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un'arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
