Lecce-Como 0-3: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh (70' N'dri); Pierotti (79' Sala), Stulic (70' Camarda), Sottil (79' Helgason). All.: Di Francesco
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46' van der Brempt), Ramon, Diego Carlos (78' Kempf), Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda (84' Baturina), Paz, Rodriguez (80' Kuhn); Douvikas. All.: Fabregas
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 20' Paz (C), 66' Ramon (C), 75' Douvikas (C)
Ammoniti: Sottil (L), Smolcic (C), Butez (C), Diego Carlos (C), Perrone (C), Ramadani (L)
Espulsi: Di Francesco (L)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Palermo, Brunori ormai ai saluti: non effettua il riscaldamento pre gara con i compagni non titolari
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile