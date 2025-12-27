Udinese-Lazio 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (41’ st Buksa), Solet; Zanoli (41’ st Palma), Piotrowski, Karlstrom (41’ st Miller), Ekkelenkamp, Bertola (20’ st Kamara); Zaniolo, Davis. A disp. Sava, Nunziante, Lovric, Ehizibue, Camara, Zarraga, Gueye. All.: Runjaic
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (43’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (43’ st Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri (37’ st Isaksen), Noslin (28’ st Castellanos), Zaccagni. A disp. Furlanetto, Mandas, Tavares, Patric, Farcomeni, Fernandes, Pedro. All.: Sarri
Arbitro: Colombo
Marcatori: 80’ Vecino (L), 95’ Davis (U)
Ammoniti: Zaniolo (U), Kabasele (U), Karlstrom (U); Cataldi (L), Cancellieri (L), Pellegrini (L), Vecino (L)