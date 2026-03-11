L'Inter lancia "Inter The Opus - 118 Marquee Edition": libro da collezione da 34 kg, costa 19.000 euro

L’Inter entra nella collezione Opus con un volume celebrativo dedicato alla propria storia. Il club nerazzurro e la casa editrice britannica, che realizza libri di lusso a tiratura estremamente limitata, hanno annunciato l’apertura dei preordini per “Inter The Opus – 118 Marquee Edition”, un’opera da collezione realizzata per celebrare i 118 anni della società. L’edizione sarà prodotta in sole 118 copie numerate a mano e si presenta come un libro di dimensioni eccezionali: oltre 800 pagine e un peso superiore ai 34 chilogrammi. Il volume raccoglie fotografie storiche, documenti d’archivio e immagini inedite realizzate appositamente per il progetto, frutto di un lavoro svolto dal team creativo di Opus insieme agli storici e ai responsabili dell’archivio del club.

Tra gli elementi più particolari c’è la “Wet Plate Photographic Collection”, una serie di immagini realizzate con un antico processo fotografico sviluppato oltre 150 anni fa, che prevede la creazione di fotografie su lastre di metallo trattate chimicamente. Gli scatti, realizzati tra la Sala Trofei e lo stadio di San Siro, sono poi riprodotti su stampe agli alogenuri d’argento di grande formato. Il volume include anche la “Inter Portraits Collection”, con 26 ritratti di giocatori della prima squadra e di leggende nerazzurre realizzati dal fotografo Zenon Texeira e stampati in ultra-HD su carta di alta qualità.

Dal punto di vista editoriale e artigianale, il libro è rifinito con uno stemma dell’Inter in argento sterling placcato in oro a 22 carati inserito nella copertina assemblata a mano. Gli acquirenti potranno inoltre personalizzare la propria copia inserendo fotografie e ricordi personali grazie al servizio “Tailor Made”. Il prezzo della 118 Marquee Edition è fissato a 19.080 euro. L’opera sarà completata al termine della stagione sportiva e verrà affiancata da altre due versioni destinate a un pubblico più ampio di tifosi e appassionati, in formati diversi.