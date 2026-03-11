"City of Rome", nella Capitale arriva il 1° torneo internazionale di walking football

Oltre 30 squadre presenti per l'evento che promuove il calcio camminato

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Roma è pronta a diventare la capitale europea del calcio camminato grazie al 1° Torneo Internazionale "City of Rome", organizzato dalla Lega Nazionale Walking Football in collaborazione con Asc, che si terrà tra sabato 14 e domenica 15 marzo con oltre 30 squadre provenienti da tutto il continente. "Il torneo di Roma è solo il primo passo, a breve partiranno i vari campionati regionali. Questo per noi è un sogno. Nel nostro Paese poco meno di 1.000 persone lo praticano, all'estero società professionistiche come Newcastle, Arsenal, Manchester United e Manchester City hanno la loro squadra e abbiamo deciso che era ora che anche l'Italia si mettesse in pari", ammette Andrea Ceccarelli, presidente della Lega Nazionale Walking Football, durante la conferenza stampa di presentazione del torneo.

Mentre Cristiano Pasero, vicepresidente della Lega, fissa l'obiettivo nel "portare più gente possibile a giocare un calcio nuovo". Una disciplina, quella del walking football, nata nel 2011 nel Regno Unito e nella quale è vietato correre, sono vietati i contatti e dove non esiste il colpo di testa; un'evoluzione del calcio tradizionale che suscita curiosità anche in ex calciatori come Giuseppe Incocciati, per il quale rappresenta "un'ulteriore possibilità. Sono curioso di partecipare, evviva gli sport che si possono fare a ogni età". Uno sport, inoltre, che ha "come obiettivo quello dell'inclusione.

Lo sport fa bene a ogni persona e a ogni età, è un aiuto per fisico e mente, oltre che per i rapporti interpersonali", le parole di Maria Spena, membro del Cda di Sport e Salute. Mentre Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio sottolinea come questo sia uno "sport di inclusione che vede crescere i propri iscritti, è fondamentale che le istituzioni, su temi importanti come lo sport, siano unite nel supporto". (ANSA).