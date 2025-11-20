Le partite di oggi: il programma di giovedì 20 novembre
Anche nella giornata di oggi, giovedì 20 novembre 2025, c'è del calcio giocato da poter seguire.
Archiviata del tutto la sosta per le nazionali, c'è spazio per la seconda serata di Champions League femminile: dopo la Juventus ieri sera, tocca oggi alla Roma, opposta alle belghe del Leuven. Di seguito il programma con i principali incontri e i relativi orari.
Champions League Femminile (Prima fase)
18:45 - Twente D vs Atletico Madrid D
21:00 - Chelsea D vs Barcellona D
21:00 - Leuven D vs Roma D
21:00 - Paris Saint-Germain D vs Bayern Monaco D
