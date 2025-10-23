Un talento al giorno, Santino Barbi: il miglior portiere del Mondiale è argentino

Sebbene il Mondiale non abbia dato il responso atteso, Santino Barbi, nato il 14 giugno 2005 a El Tío, in provincia di Córdoba (Argentina), si è meritato il titolo di miglior estremo difensore della competizione iridata Under 20: parliamo di un portiere che si è rapidamente affermato come uno dei talenti più promettenti del calcio giovanile sudamericano. Con un'altezza di 191 cm e un peso di circa 81 kg, Barbi combina una presenza fisica imponente con un piede destro preferito, che gli permette di eccellere sia nelle uscite alte che nella distribuzione del pallone. Attualmente in forza al Club Atlético Talleres de Córdoba, dove milita principalmente nella squadra riserve (CA Talleres II), Barbi ha un valore di mercato in rapida ascesa.

Barbi incarna il prototipo del portiere moderno: alto e atletico, eccelle nelle uscite aeree grazie a braccia lunghe e un timing impeccabile, qualità evidenti nei video virali dei suoi allenamenti precoci a El Tío. La sua rapidità nei riflessi – misurata in 4-5 parate decisive per partita nelle giovanili – lo rende letale sui tiri ravvicinati, mentre la voce di comando e la leadership sul campo lo distinguono nei momenti di pressione. Le statistiche del Mondiale U-20 parlano per lui: 85% di parate completate, 4 clean sheet e solo 6 gol subiti in 630 minuti, con un picco di 12 interventi nel match contro l'Australia (dove, ironia della sorte, commette un errore sul gol avversario uscendo fuori area).

