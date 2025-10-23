Roma tra turn-over e obbligo di vincere: le ultime in vista del Viktoria Plzen
Questa sera alle 21:00, la Roma ospiterà il Viktoria Plzen allo Stadio Olimpico per la terza giornata della fase a campionato di Europa League. Una gara dal peso specifico importante, come sottolineato da Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di ieri: dopo lo scivolone inaspettato contro il Lille, i giallorossi devono assolutamente tornare a vincere per rimettersi in carreggiata. Lo stesso tecnico, però, ci ha tenuto a suonare un campanello d’allarme: guai a chi sottovaluta le squadre europee meno blasonate, evidenziando come il calcio italiano negli ultimi anni cada troppo spesso in questo tipo di trappole.
Parallelamente all’obbligo dei tre punti, la sfida contro i cechi rappresenta anche un’occasione per gestire le energie. Con il Sassuolo in campionato domenica e il Parma mercoledì, Gasperini medita un parziale turn-over. Tra i dubbi principali ci sono Evan Ndicka e Bryan Cristante, che il tecnico vorrebbe preservare in quanto non hanno nelle gambe una settimana completa di allenamento da troppo tempo. L’ivoriano in effetti è apparso affaticato contro l’Inter, complice anche il fraintendimento con i compagni di reparto in occasione del gol di Bonny. Al suo posto potrebbe essere schierato titolare Hermoso, particolarmente apprezzato dal tecnico, ma resta viva anche la candidatura del giovane Ziolkowski, elogiato in conferenza per crescita e prospettiva.
In mezzo al campo, El Aynaoui si candida per una maglia da titolare accanto a Koné, ma occhio anche a un possibile abbassamento di Pellegrini davanti alla difesa. In attacco, invece, si va verso il ritorno del tridente pesante, con Dovbyk favorito su Ferguson al centro dell’attacco per ritrovare gioco, fiducia e feeling con la porta.
