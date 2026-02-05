Cristiano Ronaldo, quanti gol mancano ai mille? Fra poco smetterà anche lui

"Mi ritirerò presto". Cristiano Ronaldo è vicino ai 1000 gol, suo ultimo obiettivo per la propria carriera. Escludendo le reti nelle partite delle giovanili sarebbero 39 alla fine, forse 37 considerando l'Under 21 - dove ha giocato davvero poco - ma quello che è incredibile è come da quando ha sorpassato i 40 anni ha segnato 445 gol, in un periodo dove dovresti essere in involuzione dopo i ruggenti vent'anni.

Pur essendo un ultraquarantenne, Cristiano Ronaldo ha ancora voglia di stupire. Come l'idea di non scendere in campo nell'ultima sfida in Arabia in netto contrasto con il fondo PIF reo di usare due pesi e due misure fra il suo club, l'Al Nassr, e l'Al Hilal, che ha appena chiuso l'acquisto di Karim Benzema.

"Penso che sarò preparato, ma sarà comunque molto difficile, probabilmente quel giorno piangerò. Ho pensato al mio futuro da quando avevo 25 anni, penso che sarò capace di resistere a questa pressione. Nulla sarà uguale all'adrenalina che provi quando segni un gol. Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Ho altre passioni, avrò più tempo per me, per la mia famiglia e per Bella, che ha tre anni. Quando sono via per molto tempo, mi sento un po' frettoloso. Voglio seguire Cristiano Jr". Oggi Cristiano Ronaldo compie 41 anni.