Haier e Lega Calcio raccontano una partnership che avvicina la tecnologia alle passioni delle persone
© foto di Federico De Luca
Tommaso Bonan
Oggi alle 20:02
Tommaso Bonan

Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici per il 17° anno consecutivo, consolida la partnership con la Lega Calcio Serie A, l’ultimo importante tassello nel percorso di crescita e posizionamento costruito anche attraverso un solido progetto di sponsorizzazioni sportive internazionali. Una collaborazione che nasce da valori profondamente condivisi, capaci di tradursi in un progetto che ridefinisce il modo di vivere il calcio – non più solo come uno spettacolo da osservare, ma un’esperienza immersiva, dal vivo.

In questo contesto, vera protagonista della partnership, è la Haier-Cam, la telecamera che porta lo spettatore direttamente in campo e che rappresenta una delle espressioni più emblematiche della collaborazione. Attraverso immagini esclusive e un punto di vista inedito, la Haier-Cam consente di cogliere il gioco da una prospettiva immersiva, restituendone l’intensità e la passione della performance sportiva, rendendo l’esperienza ancora più autentica e coinvolgente.

È proprio da questa visione che prendono forma le sponsorship sportive di Haier e, in particolare, la collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Un percorso che traduce valori come innovazione, performance e vicinanza alle persone in un racconto capace di unire sport e tecnologia attraverso un linguaggio comune, fatto di emozioni, partecipazione e un nuovo punto di vista. Un percorso che trova un momento di celebrazione il 4 febbraio con una serata esclusiva al Teatro Alcione di Milano. Un evento, arricchito dalla presenza di ospiti d’eccezione e leggende del calcio come Alessandro Del Piero e Ciro Ferrara, pensato per raccontare la partnership, la visione del brand e l’orizzonte futuro, sottolineando il valore dell’incontro tra sport, tecnologia e cultura dell’eccellenza.

“Per Haier innovare significa prima di tutto ascoltare e avvicinarsi alle persone”, dichiara Emiliano Garofalo, Country Manager Italy di Haier Group. “La partnership con la Lega Calcio Serie A nasce dalla volontà condivisa di rendere l’esperienza sempre più autentica e nel cuore del gioco, riducendo la distanza tra ciò che accade in campo e chi lo vive: inside the game, inside your life. È lo stesso approccio che guida il nostro modo di progettare soluzioni che ascoltano e imparano dall’utente, trasformando l’innovazione in un valore concreto nella vita quotidiana”.

L’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato: “La Haier-Cam è la vera novità tecnologica della stagione. In oltre 100 partite porteremo i nostri tifosi accanto ai protagonisti del Campionato, facendo viver loro senza filtri l'agonismo, le emozioni e le dinamiche di gioco. Un punto di vista unico, che permette allo spettatore di maturare un'opinione circostanziata di quanto avviene in campo e di comprendere meglio le decisioni arbitrali, azzerando gran parte delle discussioni e garantendo l’assoluta trasparenza dell’operato degli ufficiali di gara. La ripresa in soggettiva, molto simile a quella dei videogiochi amati dalle nuove generazioni, stabilisce una svolta nel racconto sportivo, divenendo un elemento imprescindibile per la ripresa dei match delle nostre competizioni. Ringrazio ancora Haier per aver creduto in questo progetto che testimonia, ancora una volta, la capacità della Lega Calcio Serie A di arricchire tecnologicamente ed editorialmente il prodotto Serie A”.

