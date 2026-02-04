TMW Radio Filippo Galli: "Ho visto un Milan diverso a Bologna. Rabiot trascinatore"

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Filippo Galli.

Milan, meglio guardare dietro o davanti?

"E' sotto gli occhi di tutti che il Milan possa vincere contro chiunque, lo scorso anno non era così per vari motivi. Questo percorso netto fatto è certamente merito di Allegri, di Tare, dello staff, perchè davvero li ho definiti i garanti del nuovo progetto tecnico. Allegri a volte propone un gioco non soddisfacente, è pragmatico, ma avrà le sue ragioni, conoscendo i giocatori. Ieri sera abbiamo visto un Milan diverso, di là dei problemi del Bologna. Credo che in cuor suo Allegri, dall'inizio, pensi anche a qualcosa in più del quarto posto. Poi ovvio che deve gettare acqua sul fuoco. Credo che lui e anche i giocatori guardino avanti".

Cosa vede meglio al Milan?

"Vedo molto bene Rabiot, un vero trascinatore, ma anche la fase difensiva. Ho visto un Milan che ha voluto comandare il gioco ieri sera. E' un Milan che è squadra, che ha solidità difensiva. E anche l'attacco segna, con Nkunku che era un oggetto misterioso ma è un giocatore forte, valido".

Come si spiega la crisi del Bologna?

"E' un momento difficile, l'ho visto fragile difensivamente, senza coperture, ho visto lasciare i difensori abbandonati nel nulla. Sicuramente Italiano saprà cosa non funziona. Concede spazi perché non sa essere proattiva".

Che ne pensa di Vergara?

"Nico Paz è ancora a un livello superiore. Credo sia un giocatore che viene scoperto perchè si è in emergenza, ma è un mantra vecchio questo. E' un giocatore con grandi qualità, che può essere utile anche in ottica Nazionale. Sa giocare nel traffico, ha tecnica, è efficace, credo il Napoli debba tenerselo stretto".