Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 gennaio

C'è del calcio da poter seguire in televisione anche in data odierna, lunedì 19 gennaio 2026.

Si conclude la 21^ giornata di Serie A, con le ultime due partite che rimangono da disputarsi. Apre il programma la sfida dello Zini tra Cremonese e Hellas Verona, chiude in prima serata il confronto dal sapore europeo dell'Olimpico tra la Lazio e il Como. Non solo la massima categoria, però, in campo pure la Serie C: il gran confronto calabrese Cosenza-Crotone viene trasmesso in chiaro. E non è tutto, perché per gli appassionati del calcio inglese c'è il monday night di Premier League. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi con il calcio in televisione: a fianco di ogni partita, trovate l'orario e il canale di trasmissione.

18.30 Cremonese vs Hellas Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Cosenza vs Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Lazio vs Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Brighton vs Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Elche vs Siviglia (Liga) - DAZN