Meno spettatori, più share: Jannik Sinner supera la Nazionale negli ascolti TV

Jannik Sinner aggancia e anzi supera la Nazionale sul fronte televisivo, conquistando la domenica in prime time. La serata di ieri ha visto sovrapporsi due eventi sportivi di grande richiamo: la finale delle Nitto ATP Finals, vinta dal tennista altoatesino contro il rivale Carlos Alcaraz, e la sfida tra Italia e Norvegia, ultimo appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali. A prevalere, in termini di share, è stato il tennis, confermando ancora una volta il traino mediatico del numero uno al mondo.

La partita dell’Italia, trasmessa su Rai 1 con calcio d’inizio alle 20.45, è stata seguita da 7.516.000 spettatori e ha registrato il 34,3% di share, dato leggermente superiore rispetto a quello della sfida con la Moldova, che giovedì aveva totalizzato 5.643.000 telespettatori con il 26,7%.

La finale delle ATP Finals, in onda dalle 18 su Rai 2 e Sky, ha raccolto complessivamente circa 6,8 milioni di spettatori, arrivando al 35,9% di share. Nel dettaglio, su Rai 2 sono stati 5.429.000 gli spettatori con il 28,7%, mentre pre e post match hanno raggiunto 4.147.000 telespettatori (21,2%). La trasmissione pay di Sky ha invece portato 1,5 milioni di spettatori con il 7,6% di share, per un totale consolidato di circa 6,9 milioni e 36,3% tra free e pay.