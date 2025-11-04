Focus TMW Classifiche a confronto: Juve e Inter come un anno fa, il Como come la Roma:+8!

Classifiche a confronto dopo dieci giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli capolista guidato da Antonio Conte ha tre punti in meno. Inter e Juventus a questo punto del campionato hanno esattamente gli stessi punti di un anno fa, mentre il saldo di Milan e Roma - le due delusioni della Serie A 2024/25 - è ampiamente positivo: +7 per il Milan di Massimiliano Allegri, addirittura +8 per la Roma di Gian Piero Gasperini. Come i giallorossi anche il Como di Cesc Fabregas, grande rivelazione di questo avvio di campionato.

In negativo spiccano principalmente due squadre. Male l'Atalanta, attualmente undicesima in classifica: sei punti in meno rispetto allo scorso campionato. Malissimo la Fiorentina, ultima in classifica dopo la vittoria di ieri del Genoa: la squadra viola che nelle prossime ore cambierà allenatore ha oggi quattro punti in classifica contro i 19 dello scorso campionato. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Napoli 22 punti (-3 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo dieci giornate)

Inter 21 (=)

Milan 21 (+7)

Roma 21 (+8)

Bologna 18 (+3)

Juventus 18 (=)

Como 17 (+8)

Lazio 15 (-4)

Udinese 15 (-1)

Cremonese 14 (in Serie B)

Atalanta 13 (-6)

Sassuolo 13 (in Serie B)

Torino 13 (-1)

Cagliari 9 (=)

Lecce 9 (+1)

Parma 7 (-2)

Pisa 6 (in Serie B)

Genoa 6 (=)

Hellas Verona 5 (-4)

Fiorentina 4 (-15)