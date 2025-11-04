Classifiche a confronto: Juve e Inter come un anno fa, il Como come la Roma:+8!
Classifiche a confronto dopo dieci giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli capolista guidato da Antonio Conte ha tre punti in meno. Inter e Juventus a questo punto del campionato hanno esattamente gli stessi punti di un anno fa, mentre il saldo di Milan e Roma - le due delusioni della Serie A 2024/25 - è ampiamente positivo: +7 per il Milan di Massimiliano Allegri, addirittura +8 per la Roma di Gian Piero Gasperini. Come i giallorossi anche il Como di Cesc Fabregas, grande rivelazione di questo avvio di campionato.
In negativo spiccano principalmente due squadre. Male l'Atalanta, attualmente undicesima in classifica: sei punti in meno rispetto allo scorso campionato. Malissimo la Fiorentina, ultima in classifica dopo la vittoria di ieri del Genoa: la squadra viola che nelle prossime ore cambierà allenatore ha oggi quattro punti in classifica contro i 19 dello scorso campionato. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.
Napoli 22 punti (-3 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo dieci giornate)
Inter 21 (=)
Milan 21 (+7)
Roma 21 (+8)
Bologna 18 (+3)
Juventus 18 (=)
Como 17 (+8)
Lazio 15 (-4)
Udinese 15 (-1)
Cremonese 14 (in Serie B)
Atalanta 13 (-6)
Sassuolo 13 (in Serie B)
Torino 13 (-1)
Cagliari 9 (=)
Lecce 9 (+1)
Parma 7 (-2)
Pisa 6 (in Serie B)
Genoa 6 (=)
Hellas Verona 5 (-4)
Fiorentina 4 (-15)
