Lazio, Lotito: "Vogliono che me ne vada, ma io resto. Mi scivola tutto addosso"

Oggi alle 10:23Serie A
Ivan Cardia

"Sono abituato a portare l'impermeabile d'estate e d'inverno, mi scivola tutto addosso soprattutto quando le critiche non sono costruttive”. Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna a parlare ai microfoni di Rai Sport dopo il successo dei biancocelesti sul Cagliari, e l’apertura di un’indagine da parte della Procura di Roma sullo stalking ai suoi danni: “Io accetto le critiche che sono funzionali alla crescita del club, dobbiamo essere tutti protesi per raggiungere gli obiettivi compresa la tifoseria.

Bisognerebbe chiedere agli interessati perché assumono questi atteggiamenti, probabilmente non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi, ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino"

Spazio anche all’ipotesi di vederla Serie A in Australia con Milan-Como a Perth: “Mettere in luce il nostro calcio a livello internazionale è positivo per i ricavi, ma poi si scontra con una realtà che purtroppo dimostra che non ha tutto questo appeal economico. Sembrerebbe una contraddizione in termini, tutti gli esperimenti fatti fino a oggi hanno portato avanti una linea economica che non ha trovato riscontri a livello pratico. Speriamo che con il tempo ci si convinca che organizzarsi in una certa maniera consenta di poter creare le condizioni per rendere il calcio affidabile, riconosciuto in termini di qualità sportiva, organizzazione dal punto di vista strutturale”.

