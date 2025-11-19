Le partite di oggi: il programma di mercoledì 19 novembre
C'è del calcio giocato da poter seguire anche oggi, mercoledì 19 novembre 2025.
Quasi archiviata del tutto la pausa per le nazionali, rimangono gli ultimi scampoli in Asia per le qualificazioni alla coppa continentale. In campo invece la Champions League femminile, per la Serie A quest'oggi tocca alla Juventus contro il temibile Lione. Di seguito tutti gli appuntamenti principali, con relativo orario.
Coppa d'Asia (Qualificazioni)
13:00 - Laos vs Vietnam
Champions League Femminile (Prima fase)
18:45 - Juventus D vs Lyon D
18:45 - Wolfsburg D vs Manchester United D
21:00 - Arsenal D vs Real Madrid D
21:00 - Paris FC D vs Benfica D
21:00 - Valerenga D vs St. Polten D
