Le partite di oggi: il programma di sabato 17 gennaio
Il 21° turno di Serie A entra nel vivo con una giornata che può incidere in modo importante sulla corsa scudetto e sulla zona Champions. Riflettori puntati su Udinese-Inter, con i nerazzurri chiamati a confermare la loro leadership, mentre Cagliari-Juventus chiude il programma con una sfida tutta da vivere in Sardegna. Attenzione anche a Napoli-Sassuolo, crocevia importante per le ambizioni degli azzurri e dei neroverdi. Di seguito il programma calcistico di sabato 17 gennaio, dall'Italia appunto fino alla Coppa d'Africa e ai principali campionati europei:
Serie A
15:00 Udinese – Inter
18:00 Napoli – Sassuolo
20:45 Cagliari – Juventus
Ligue 1
17:00 Lens – Auxerre
19:00 Tolosa – Nizza
21:05 Angers – Marsiglia
Bundesliga
15:30 Amburgo – Borussia Mönchengladbach
15:30 Colonia – Magonza
15:30 Borussia Dortmund – St. Pauli
15:30 Hoffenheim – Bayer Leverkusen
15:30 Wolfsburg – Heidenheim
18:30 RB Lipsia – Bayern Monaco
Premier League
13:30 Manchester United – Manchester City
16:00 Chelsea – Brentford
16:00 Leeds – Fulham
16:00 Liverpool – Burnley
16:00 Sunderland – Crystal Palace
16:00 Tottenham – West Ham
18:30 Nottingham Forest – Arsenal
Serie B
15:00 Avellino – Carrarese
15:00 Empoli – Südtirol
15:00 Monza – Frosinone
15:00 Padova – Mantova
15:00 Venezia – Catanzaro
17:15 Reggiana – Cesena
19:30 Bari – Juve Stabia
Serie C – Girone A
14:30 Cittadella – Pergolettese
14:30 Dolomiti Bellunesi – Lecco
14:30 Trento – Novara
17:30 Lumezzane – Alcione Milano
17:30 Ospitaletto – Triestina
17:30 Pro Patria – Giana Erminio
Girone B
14:30 Juventus U23 – Ascoli
14:30 Pianese – Torres
17:30 Campobasso – Carpi
17:30 Guidonia – Livorno
Girone C
14:30 Benevento – Casarano
Eredivisie
16:30 Ajax – Go Ahead Eagles
18:45 Zwolle – AZ Alkmaar
20:00 Excelsior – Telstar
20:00 Fortuna Sittard – PSV
21:00 Breda – N.E.C. Nijmegen
Liga Portugal
16:30 Gil Vicente – Nacional
19:00 AFS – Arouca
19:00 Alverca – Moreirense
21:30 Rio Ave – Benfica
LaLiga
14:00 Real Madrid – Levante
16:15 Maiorca – Athletic Bilbao
18:30 Osasuna – Oviedo
21:00 Betis – Villarreal
Coppa d'Africa - Finale terzo/quarto posto
17:00 Egitto – Nigeria
