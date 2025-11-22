Le partite di oggi: il programma di sabato 22 novembre
Tanto calcio da poter seguire in televisione in data odierna, sabato 22 novembre 2025.
Di seguito tutti gli appuntamenti principali, con relativo orario del fischio d'inizio.
ITALIA - Serie A
15:00 - Cagliari vs Genoa
15:00 - Udinese vs Bologna
18:00 - Fiorentina vs Juventus
20:45 - Napoli vs Atalanta
ITALIA - Serie B
15:00 - Avellino vs Empoli
15:00 - Carrarese vs Reggiana
15:00 - Entella vs Palermo
17:15 - Padova vs Venezia
19:30 - Bari vs Frosinone
ITALIA - Serie C - Girone A
14:30 - AlbinoLeffe vs Lumezzane
14:30 - Pro Vercelli vs Alcione Milano
17:30 - Arzignano vs Dolomiti Bellunesi
17:30 - Virtus Verona vs Triestina
ITALIA - Serie C - Girone B
17:30 - Pianese vs Forlì
17:30 - Ravenna vs Gubbio
20:30 - Carpi vs Rimini
ITALIA - Serie C - Girone C
14:30 - Giugliano vs Casarano
14:30 - Siracusa vs Altamura
14:30 - Sorrento vs Casertana
14:30 - Trapani vs Foggia
17:30 - Monopoli vs Picerno
ITALIA - Serie A Femminile
12:30 - Genoa D vs Napoli D
15:00 - Ternana D vs Parma D
INGHILTERRA - Premier League
13:30 - Burnley vs Chelsea
16:00 - Bournemouth vs West Ham
16:00 - Brighton vs Brentford
16:00 - Fulham vs Sunderland
16:00 - Liverpool vs Nottingham
16:00 - Wolves vs Crystal Palace
18:30 - Newcastle vs Manchester City
SPAGNA - LaLiga
14:00 - Alaves vs Celta Vigo
16:15 - Barcellona vs Ath. Bilbao
18:30 - Osasuna vs Real Sociedad
21:00 - Villarreal vs Maiorca
GERMANIA - Bundesliga
15:30 - Augusta vs Amburgo
15:30 - Bayern vs Friburgo
15:30 - Dortmund vs Stoccarda
15:30 - Heidenheim vs Monchengladbach
15:30 - Wolfsburg vs Leverkusen
18:30 - Colonia vs Francoforte
FRANCIA - Ligue 1
17:00 - Lens vs Strasburgo
19:00 - Rennes vs Monaco
21:05 - PSG vs Le Havre