Oggi in TV, inizia la 12^ giornata di Serie A: dove vedere Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta
C'è tanto calcio giocato da poter seguire in televisione anche oggi, sabato 22 novembre 2025.
Di seguito tutti i principali incontri, con accanto il relativo canale sul quale è possibile guardarli.
12.30 Genoa-Napoli (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
13.00 Paderborn-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
13.30 Burnley-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Alaves-Celta (Liga) - DAZN
14.00 Bayer Leverkusen-Essen (Bundesliga femminile) - DAZN
14.30 Trapani-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, (canale 251) e NOW
14.30 Giugliano-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Sorrento-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Siracusa-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pro Vercelli-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Albinoleffe-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Udinese-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cagliari-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Carrarese-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Virtus Entella-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Ternana-Parma (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Bayern-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Liverpool-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
16.00 Bournemouth-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Fulham-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Brighton-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 Wolverhampton-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
16.00 Union SG-Cercle Bruges (Campionato belga) - DAZN
16.15 Barcellona-Athletic (Liga) - DAZN
17.15 Padova-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Ravenna-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Virtus Verona-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Monopoli-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Pianese-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Arzignano-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Fiorentina-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Newcastle-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Colonia-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
18.30 Osasuna-Real Sociedad (Liga) - DAZN
19.30 Bari-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Carpi-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Napoli-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Bruges-Charleroi (Campionato belga) - DAZN
21.00 Villarreal-Maiorca (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.05 PSG-Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.