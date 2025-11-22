Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Oggi in TV, inizia la 12^ giornata di Serie A: dove vedere Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta

Oggi in TV, inizia la 12^ giornata di Serie A: dove vedere Fiorentina-Juventus e Napoli-AtalantaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Dimitri Conti
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Dimitri Conti

C'è tanto calcio giocato da poter seguire in televisione anche oggi, sabato 22 novembre 2025.

Di seguito tutti i principali incontri, con accanto il relativo canale sul quale è possibile guardarli.

12.30 Genoa-Napoli (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
13.00 Paderborn-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
13.30 Burnley-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Alaves-Celta (Liga) - DAZN
14.00 Bayer Leverkusen-Essen (Bundesliga femminile) - DAZN
14.30 Trapani-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, (canale 251) e NOW
14.30 Giugliano-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Sorrento-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Siracusa-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pro Vercelli-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Albinoleffe-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Udinese-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cagliari-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Carrarese-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Virtus Entella-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Ternana-Parma (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Bayern-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Liverpool-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
16.00 Bournemouth-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Fulham-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Brighton-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 Wolverhampton-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
16.00 Union SG-Cercle Bruges (Campionato belga) - DAZN
16.15 Barcellona-Athletic (Liga) - DAZN
17.15 Padova-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Ravenna-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Virtus Verona-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Monopoli-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Pianese-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Arzignano-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Fiorentina-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Newcastle-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Colonia-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
18.30 Osasuna-Real Sociedad (Liga) - DAZN
19.30 Bari-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Carpi-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Napoli-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Bruges-Charleroi (Campionato belga) - DAZN
21.00 Villarreal-Maiorca (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.05 PSG-Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

Articoli correlati
Allegri introduce il derby, Buffon fa un appello. A Parma c'è un nuovo portiere:... Allegri introduce il derby, Buffon fa un appello. A Parma c'è un nuovo portiere: le top news delle 13
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato... Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand... Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Altre notizie Altre Notizie
Il doppio ex Ardito: "Il Torino è passione continua. Il Como non è più una sorpresa"... Il doppio ex Ardito: "Il Torino è passione continua. Il Como non è più una sorpresa"
Bielsa lancia l'allarme: "Il calcio non è più per i poveri". In crisi la 'sua' Argentina... Bielsa lancia l'allarme: "Il calcio non è più per i poveri". In crisi la 'sua' Argentina
La serie B torna sulla Rai, ogni sabato gli highlight del torneo La serie B torna sulla Rai, ogni sabato gli highlight del torneo
"Mio padre aveva un sogno, mettere il cuore in tutto ciò che faceva", il figlio Stefano... "Mio padre aveva un sogno, mettere il cuore in tutto ciò che faceva", il figlio Stefano ricorda Dirceu
Oggi in TV, inizia la 12^ giornata di Serie A: dove vedere Fiorentina-Juventus e... Oggi in TV, inizia la 12^ giornata di Serie A: dove vedere Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta
Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto" TMW RadioAvv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti TMW RadioInter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..." TMW RadioDe Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Neres-Lang, Palladino con Lookman
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'appello di Buffon: "Basta stupidi giochi al massacro. Cerchiamo di voler più bene all’Italia"
Immagine top news n.1 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.2 Il talento spagnolo a una cifra da occasione: Mendoza, il no al Como e l'interesse Juve
Immagine top news n.3 Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu
Immagine top news n.4 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.5 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.6 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.7 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ganz sul derby: "Lautaro e Leao divertono, Gimenez e Nkunku si sbloccheranno"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta: "Abbiamo lavorato con qualità. Guaita deve aggiungere valore"
Immagine news Serie A n.3 Allegri introduce il derby, Buffon fa un appello. A Parma c'è un nuovo portiere: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 Lecce, ecco l'esito degli esami per Pierret: lesione muscolare di basso grado
Immagine news Serie A n.5 Milan, Allegri: "Rabiot giocherà il derby. Leao-Pulisic, mi aspetto molto da loro come da tutti"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Di Francesco: "Abbiamo lavorato bene durante la sosta. Camarda è in dubbio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il campionato di Serie B torna sulla Rai: da stasera al via 'Serie B al 90'' su Rai Sport
Immagine news Serie B n.2 Entella, oggi c'è il Palermo. Non ci sarà Boccadamo: vittima di un risentimento muscolare
Immagine news Serie B n.3 Mantova, l'ex Brignani: "Non mi aspettavo l'addio di Botturi ma bene la conferma di Possanzini"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, continua la 13ª giornata con cinque match. Grande attesa per il ritorno del Papu
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bari-Frosinone: destini incrociati. I ciociari mai corsari al San Nicola
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Venezia: torna un grande classico in Veneto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Immagine news Serie C n.2 Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo anni"
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non bello"
Immagine news Serie C n.6 Carpi, Cassani pensa al Rimini: "In questo campionato tutti i punti sono oro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.5 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…