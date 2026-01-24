Le partite di oggi: il programma di sabato 24 gennaio

Archiviato l'anticipo tra Inter e Pisa (6-2), il 22° turno di Serie A entra nel vivo con una giornata distribuita su tre fasce orarie e incroci rilevanti sia in chiave alta classifica sia nella corsa salvezza. Questo sabato si apre alle 15:00 con Como-Torino, alle 18:00 spazio a Fiorentina-Cagliari, in serata Lecce-Lazio chiude il menu del giorno. Di seguito il programma calcistico del 24 gennaio, dalla Serie A alla B e alla C, fino al resto dei campionati esteri:

Serie A – Italia

15:00 Como–Torino

18:00 Fiorentina–Cagliari

20:45 Lecce–Lazio

Ligue 1 – Francia

17:00 Rennes–Lorient

19:00 Le Havre–Monaco

21:05 Marsiglia–Lens

Bundesliga – Germania

15:30 Bayern–Augusta

15:30 Francoforte–Hoffenheim

15:30 Heidenheim–RB Lipsia

15:30 Leverkusen–Brema

15:30 Magonza–Wolfsburg

18:30 Union Berlino–Dortmund

Premier League – Inghilterra

13:30 West Ham–Sunderland

16:00 Burnley–Tottenham

16:00 Fulham–Brighton

16:00 Manchester City–Wolves

18:30 Bournemouth–Liverpool

Serie B – Italia

15:00 Cesena–Bari

15:00 Frosinone–Reggiana

15:00 Juve Stabia–Entella

15:00 Mantova–Venezia

15:00 Monza–Pescara

17:15 Modena–Palermo

19:30 Spezia–Avellino

Serie C – Girone A

14:30 AlbinoLeffe–Trento

14:30 Brescia–Renate

17:30 Virtus Verona–Pro Vercelli

Serie C – Girone B

14:30 Carpi–Ternana

14:30 Torres–Bra

17:30 Ravenna–Guidonia

17:30 Sambenedettese–Pianese

Serie C – Girone C

14:30 Benevento–Siracusa

14:30 Latina–Foggia

17:30 Casarano–Picerno

17:30 Crotone–Potenza

Eredivisie – Olanda

16:30 Ajax–FC Volendam

18:45 Nijmegen–Zwolle

20:00 PSV–Breda

21:00 Twente–Excelsior

Liga Portugal – Portogallo

16:30 Moreirense–Santa Clara

19:00 Arouca–Sporting

21:30 Estoril–Guimaraes

LaLiga – Spagna

14:00 Vallecano–Osasuna

16:15 Valencia–Espanyol

18:30 Siviglia–Ath. Bilbao

21:00 Villarreal–Real Madrid