Le partite di oggi: il programma di sabato 24 gennaio
Archiviato l'anticipo tra Inter e Pisa (6-2), il 22° turno di Serie A entra nel vivo con una giornata distribuita su tre fasce orarie e incroci rilevanti sia in chiave alta classifica sia nella corsa salvezza. Questo sabato si apre alle 15:00 con Como-Torino, alle 18:00 spazio a Fiorentina-Cagliari, in serata Lecce-Lazio chiude il menu del giorno. Di seguito il programma calcistico del 24 gennaio, dalla Serie A alla B e alla C, fino al resto dei campionati esteri:
Serie A – Italia
15:00 Como–Torino
18:00 Fiorentina–Cagliari
20:45 Lecce–Lazio
Ligue 1 – Francia
17:00 Rennes–Lorient
19:00 Le Havre–Monaco
21:05 Marsiglia–Lens
Bundesliga – Germania
15:30 Bayern–Augusta
15:30 Francoforte–Hoffenheim
15:30 Heidenheim–RB Lipsia
15:30 Leverkusen–Brema
15:30 Magonza–Wolfsburg
18:30 Union Berlino–Dortmund
Premier League – Inghilterra
13:30 West Ham–Sunderland
16:00 Burnley–Tottenham
16:00 Fulham–Brighton
16:00 Manchester City–Wolves
18:30 Bournemouth–Liverpool
Serie B – Italia
15:00 Cesena–Bari
15:00 Frosinone–Reggiana
15:00 Juve Stabia–Entella
15:00 Mantova–Venezia
15:00 Monza–Pescara
17:15 Modena–Palermo
19:30 Spezia–Avellino
Serie C – Girone A
14:30 AlbinoLeffe–Trento
14:30 Brescia–Renate
17:30 Virtus Verona–Pro Vercelli
Serie C – Girone B
14:30 Carpi–Ternana
14:30 Torres–Bra
17:30 Ravenna–Guidonia
17:30 Sambenedettese–Pianese
Serie C – Girone C
14:30 Benevento–Siracusa
14:30 Latina–Foggia
17:30 Casarano–Picerno
17:30 Crotone–Potenza
Eredivisie – Olanda
16:30 Ajax–FC Volendam
18:45 Nijmegen–Zwolle
20:00 PSV–Breda
21:00 Twente–Excelsior
Liga Portugal – Portogallo
16:30 Moreirense–Santa Clara
19:00 Arouca–Sporting
21:30 Estoril–Guimaraes
LaLiga – Spagna
14:00 Vallecano–Osasuna
16:15 Valencia–Espanyol
18:30 Siviglia–Ath. Bilbao
21:00 Villarreal–Real Madrid
