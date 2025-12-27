Le partite di oggi: il programma di sabato 27 dicembre
Diciassettesimo turno di Serie A e diciottesimo di Serie B: sarà un sabato ricco di appuntamenti in Italia, ma non solo. Spazio anche alla Coppa d'Africa, così come alla Premier League. Di seguito il programma calcistico del 27 dicembre:
African Nations Cup
13:30 – Benin vs Botswana
16:00 – Senegal vs DR Congo
18:30 – Uganda vs Tanzania
21:00 – Nigeria vs Tunisia
Premier League
13:30 – Nottingham Forest vs Manchester City
16:00 – Arsenal vs Brighton
16:00 – Brentford vs Bournemouth
16:00 – Burnley vs Everton
16:00 – Liverpool vs Wolves
16:00 – West Ham vs Fulham
18:30 – Chelsea vs Aston Villa
Serie A
12:30 – Parma vs Fiorentina
15:00 – Lecce vs Como
15:00 – Torino vs Cagliari
18:00 – Udinese vs Lazio
20:45 – Pisa vs Juventus
Serie B
12:30 – Spezia vs Pescara
15:00 – Carrarese vs Mantova
15:00 – Catanzaro vs Cesena
15:00 – Empoli vs Frosinone
15:00 – Juve Stabia vs Südtirol
15:00 – Sampdoria vs Reggiana
15:00 – Venezia vs Entella
17:15 – Palermo vs Padova
19:30 – Bari vs Avellino
Liga Portugal
19:00 – Famalicão vs Estrela
21:30 – Estoril vs Alverca
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.