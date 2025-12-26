Oggi in TV, Santo Stefano con la Serie B: dove vedere Modena-Monza
Santo Stefano con la Serie B e la Copa d'Afica. Oggi alle 17.15 il big match fra Modena e Monza apre la 18ª giornata del campionato cadetto. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 26 dicembre .
13.30 Angola-Zimbabwe (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
13.30 Genk-Bruges (Campionato belga) - DAZN
16.00 Egitto-Sudafrica (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
16.00 Cercle Bruges-Union SG (Campionato belga) - DAZN
17.15 Modena-Monza (Serie B) - DAZN
18.30 Zambia-Comore (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.45 Anderlecht-Charleroi (Campionato belga) - DAZN
21.00 Manchester United-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Marocco-Mali (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
