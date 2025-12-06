Le partite di oggi: il programma di sabato 6 dicembre
Inizia oggi, 6 dicembre, il 14° turno di Serie A: si parte con Sassuolo-Fiorentina, scontro salvezza di vitale importanza (soprattutto per i viola) in programma alle ore 15, poi si prosegue col big match del giorno tra Inter e Como - fischio d'inizio alle ore 18 - e infine si va a Verona per la visita dell'Atalanta alle ore 20.45. Di seguito tutte le partite, di scena in Italia e all'estero, di questo sabato:
FRANCIA – Ligue 1
17:00 – Nantes vs Lens
19:00 – Tolosa vs Strasburgo
21:05 – PSG vs Rennes
GERMANIA – Bundesliga
15:30 – Augusta vs Leverkusen
15:30 – Colonia vs St. Pauli
15:30 – Heidenheim vs Friburgo
15:30 – Stoccarda vs Bayern
15:30 – Wolfsburg vs Union Berlino
18:30 – RB Lipsia vs Francoforte
INGHILTERRA – Premier League
13:30 – Aston Villa vs Arsenal
16:00 – Bournemouth vs Chelsea
16:00 – Everton vs Nottingham
16:00 – Manchester City vs Sunderland
16:00 – Newcastle vs Burnley
16:00 – Tottenham vs Brentford
18:30 – Leeds vs Liverpool
ITALIA – Serie A
15:00 – Sassuolo vs Fiorentina
18:00 – Inter vs Como
20:45 – Verona vs Atalanta
ITALIA – Serie C – Girone A
14:30 – Pro Vercelli vs Renate
ITALIA – Serie C – Girone B
14:30 – Livorno vs Arezzo
14:30 – Pianese vs Gubbio
17:30 – Bra vs Campobasso
ITALIA – Serie C – Girone C
14:30 – Casarano vs Latina
14:30 – Siracusa vs Foggia
14:30 – Sorrento vs Potenza
17:30 – Giugliano vs Altamura
OLANDA – Eredivisie
16:30 – Heerenveen vs PSV
18:45 – Sittard vs Ajax
20:00 – Heracles vs Telstar
21:00 – Feyenoord vs Zwolle
PORTOGALLO – Liga Portugal
16:30 – Santa Clara vs Casa Pia
19:00 – AFS vs Rio Ave
21:30 – Famalicão vs Braga
SPAGNA – LaLiga
14:00 – Villarreal vs Getafe
16:15 – Alavés vs Real Sociedad
18:30 – Betis vs Barcellona
21.00 - Athletic Club vs Atletico Madrid
