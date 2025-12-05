Scomparso il musicista tifoso del Genoa Sandro Giacobbe: la nota del club rossoblù
Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Genoa si è stretto attorno alla famiglia Giacobbe per la scomparsa del musicista tifoso rossoblu Sandro Giacobbe. Questa la nota del club ligure:
"Il Genoa CFC si stringe con profondo dolore alla famiglia Giacobbe per la scomparsa di Sandro Giacobbe, pilastro della musica italiana e grande cuore rossoblù. Genovese, autore di brani indimenticabili che hanno segnato intere generazioni come “Signora mia”, “Gli occhi di tua madre” e “Sarà la nostalgia”, Giacobbe ha sempre manifestato con orgoglio e passione la sua fede per i colori del Grifone.
La sua dedizione al mondo del calcio si è espressa anche attraverso il suo impegno nella Nazionale Cantanti, prima come giocatore e poi come allenatore.
L’intera società rossoblù porge le più sentite condoglianze, ricordando con affetto un artista eccezionale e un tifoso appassionato".