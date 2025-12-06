Grosso senza Berardi, Vanoli pensa ad un cambio tattico: la vigilai di sassuolo-Fiorentina

È giornata di vigilia per la quattordicesima giornata di Serie A, che si aprirà domani pomeriggio alle ore 15:00 al Mapei Stadium per la sfida tra Sassuolo e Fiorentina. Neroverdi a caccia di riscatto dopo le ultime due, dove sono arrivati il pareggio con il Pisa e la sconfitta a Como. Viola ancora a caccia dei primi tre punti in campionato, sul campo dove il Genoa ha ottenuto la prima vittoria in stagione. Oggi hanno parlato i due allenatori in conferenza stampa.

Queste le parole di Fabio Grosso: "Gara trappola? Io ho già risposto su questa parola, non ci sono trappole per noi che arriviamo in questo tipo di campionato. Sappiamo tante cose ma per me la cosa fondamentale è riuscire a capire quanto sarà importante fare una bella partita, piena sotto tutti i punti di vista, perché l'avversario è di livello, che ha delle difficoltà che vuole superare. Per me è importante che ci concentriamo su noi stessi, riuscire a fare una grande partita perché per fare un bel risultato ci sarà bisogno di grande intensità, qualità, spirito di sacrificio e voglia di ottenere un bel risultato. Chi al posto di Berardi? Molto probabilmente penso che giocherà Volpato. L'assenza di Berardi riguarda un giocatore fortissimo per noi ma sappiamo quello che è successo, ci è dispiaciuto tantissimo e quindi devi essere bravo a farlo diventare opportunità".

Queste le parole di Vanoli: "Ho sfruttato questa settimana prima del tour de force e ho lavorato sull'aspetto fisico, tattico e mentale. Sappiamo l'importanza di questo mese ma ragioniamo di gara in gara. Il Sassuolo ha una rosa competitiva, con alternative in ogni ruolo. Un cambio tattico? Non sono un anarchico, la difesa a quattro è qualcosa che ho in mente. Vedremo domani. La risposta dei tifosi? È stato un momento significativo. I tifosi ci dimostrano affetto. Adesso questo ci deve dare un'iniezione di fiducia. Adesso tocca a noi trascinare loro. A Bergamo abbiamo fatto buoni cose nel secondo tempo, ora dobbiamo cercare un po' più di fortuna e invertire questo periodo con lucidità".

La Fiorentina ha anche reso noti i convocati per la sfida al Mapei Stadium:

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kospo, Marì, Parisi, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagili, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson, Sohm.

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli.

Intanto è pronto un maxi esodo di tifosi viola al Mapei Stadium: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, i supporters gigliati hanno raccolto l'invito di Dzeko e compagni nello stare più vicini alla squadra e domani saranno oltre 3000 presenti a Reggio Emilia.