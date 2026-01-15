Oggi in TV, Como-Milan e Hellas Verona-Bologna chiudono la 16^ di Serie A: dove vederle
TUTTO mercato WEB
C'è calcio da poter seguire in televisione anche oggi, giovedì 15 gennaio 2026.
Si chiude il programma dei recuperi della 16^ giornata di Serie A con le ultime due partite rimaste all'appello: apre le danze Hellas Verona-Bologna di tardo pomeriggio, chiudono Como e Milan in prima serata. Poco prima, via alle danze anche in Bundesliga, per l'ultima gara del girone d'andata. Ecco di seguito tutte le partite trasmesse quest'oggi in televisione, con ciascuna che presenta anche orario d'inizio e relativo canale.
18.30 Hellas Verona - Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Augsburg - Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Como - Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
3 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile