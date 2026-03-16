Cremonese-Fiorentina 1-4: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Audero; Folino, Ceccherini (35’ st Terracciano), Luperto; Floriani (24’ st Zerbin), Thorsby (1’ st Grassi), Bondo (1’ st Okereke), Maleh (17’ st Vandeputte), Barbieri; Djuric, Bonazzoli. A disp.: Silvestri, Nava, Pemi, Bianchetti, Faye, Payero, Sanabria. All.: Nicola
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri (43’ st Fabbian), Gosens (36’ st Rugani); Fagioli; Parisi (36’ st Fazzini), Brescianini, Mandragora (30’ st Ndour), Gudmundsson (30’ st Harrison); Piccoli. A disp.: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Kean, Kouadio, Braschi, Balbo. All.: Vanoli
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 25’ Parisi (F), 32’ Piccoli (F), 4’ st Dodò (F), 12’ st Okereke (C), 25’ st Gudmundsson (F)
Ammoniti: Bondo (C)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.