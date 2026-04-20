Oggi in TV, dove vedere Lecce-Fiorentina, la Premier e la finale di Youth League

Non mancano gli appuntamenti con il calcio trasmesso in televisione anche nella giornata di oggi, lunedì 20 aprile 2026.

La 33^ giornata di Serie A si conclude questa sera con la sfida del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina, ma sul menù di giornata c'è anche altro, come per esempio la sfida tutta londinese tra Crystal Palace e West Ham, ma anche la finale di Youth League tra Club Brugge e Real Madrid. Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi, con a fianco di ogni partita l'orario del calcio d'inizio e il canale sul quale è trasmesso.

18.45 Club Brugge U19 vs Real Madrid U19 (Finale Youth League) - SKY SPORT UNO, NOWe UEFA.TV

20.45 Lecce vs Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Crystal Palace vs West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW