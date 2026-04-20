Oggi a Coverciano 'Inside the Sport', tra i tecnici premi a Mancini e Grosso

Riconoscimenti anche per Marotta, A. Percassi, Zapata e Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Si terrà oggi alle ore 15, presso il Museo del Calcio di Coverciano, all'interno del Centro Tecnico Figc, l'evento "Inside the Sport 2026". Promosso da Ussi e Mcl nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, ha come tema quest'anno "Calciomercato: la commedia degli affari tra primattori e comparse".

Nel corso dell'evento saranno assegnati numerosi riconoscimenti ai protagonisti del calcio italiano.

Tra i dirigenti, premi alla carriera per Giuseppe Marotta e Antonio Percassi, tra gli allenatori riconoscimenti a Roberto Mancini e Fabio Grosso. Premiati anche i calciatori e capitani ormai storici Lorenzo Pellegrini (Roma) e Duvan Zapata (Torino) i giovani portacolori del made in Italy Davide Bartesaghi (Milan) e, Marco Palestra (Cagliari) i talentuosi Riccardo Orsolini (Bologna) e Matteo Dagasso (Venezia).

Riconoscimenti anche al procuratore Mario Giuffredi; ai direttori sportivi Piero Ausilio, Luca Petrachi e Mario Aiello; agli arbitri, con Luca Zufferli e Maria Sole Ferrieri; ai giornalisti Alessandra Barone e Maurizio Compagnoni.

Il premio "USSI 80 - Uomini, sport e impresa" sarà conferito a Giuseppe Menniti, Carlo Palmieri e Roberto Rossi. (ANSA).