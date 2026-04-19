Juventus-Bologna 2-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (1' st Thuram), Locatelli, McKennie, Cambiaso (35' st Gatti); Conceiçao (27' st Zhegrova), Boga (41' st Openda); David (27' st Yildiz). A disp.: Pinsoglio, Scaglia, Koopmeiners, Kostic, Miretti. All.: Spalletti
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Helland (23' st Heggem), Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega (14' st Moro); Orsolini, Sohm (14' st Ferguson), Cambiaghi (14' st Cambiaghi); Castro (32' st Bernardeschi). A disp.: Pessina, Franceschelli, Joao Mario, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo. All.: Italiano
Arbitro: Mariani
Marcatori: 2' David, 12' st Thuram (J)
Ammoniti: Locatelli (J)
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