Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roberto Beccantini: "La Juventus pedala"

Roberto Beccantini: "La Juventus pedala"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:28Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Roberto Beccantini - BECK is BACK www.beckisback.it
Non il caviale e champagne di Manchester City-Arsenal 2-1, naturalmente, ma neppure la brodaglia di Verona-Milan 0-1. Juventus-Bologna 2-0 è stata «una» partita.

Non il caviale e champagne di Manchester City-Arsenal 2-1, naturalmente, ma neppure la brodaglia di Verona-Milan 0-1.
Juventus-Bologna 2-0 è stata «una» partita.
Per almeno 80 minuti, sino cioè al k.o. di Bernardeschi, coccolato dalle curve, che lasciava gli ospiti in dieci. Già dal primo tempo Madama avrebbe dovuto ricavare – sul piano del gioco, del ritmo e degli episodi – un bottino meno striminzito del gol-lampo di David (sì, lui), di testa su cross di Kalulu. Penso a Conceiçao murato da Ravaglia, alla traversa di Holm, all’occasione sciupata dal canadese. Più varie ed eventuali.
Venivano, gli opliti di Italiano, dallo 0-4 di Birmingham. A naso, il turnover non ha pagato. Un po’ meglio in avvio di ripresa, con un Orsolini non più ammanettato al gesso della linea, ma il raddoppio aereo di Thuram, subentrato a Holm, su parabola di McKennie, fissava confini profondi. Rowe, che impiegherei sempre, entrava solo allora e colpiva un palo. Non era più la Madama in lungo di metà match, capace di ficcanti cambi di settore, tra le catene di destra (Holm, Conceiçao) e di sinistra (Cambiaso, Boga), per tacere dei vai-e-dai di Locatelli e «Casinò Texas. Non era più quella, ma anche in jeans faceva la sua figura.

Se contro il Genoa la sofferenza fu liberata dal rigore parato da Di Gregorio a Martin, questa volta – montante a parte – non c’è stato bisogno di novene. Sono entrati Yildiz, Zhegrova e persino Openda. E David, clamoroso, è uscito tra gli applausi. Se il Bologna era un po’ stanco, e lo era, la manovra avvolgente della Goeba ha contribuito ad accentuarne la fragilità, la timidezza.

Spallettone le ha soffiato geometrie che non tutti i piedi reggono. Ma si sforzano, credendo nel mister, di onorarle. La Juventus pedala a 3 punti dalle seconde e a più 5 sulle quinte. Questa però è cronaca e non storia, storia triste e suggestiva come il toccante ricordo di Manninger, il portiere che sapeva stare al suo posto.

Articoli correlati
Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski... Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Dal sogno alla realtà: il Bologna cade con la Juventus e dice addio al settimo posto... Dal sogno alla realtà: il Bologna cade con la Juventus e dice addio al settimo posto
La Juve corre verso la Champions, Corriere Torino: "Spalletti ritrova David" La Juve corre verso la Champions, Corriere Torino: "Spalletti ritrova David"
Altre notizie Altre Notizie
Roberto Beccantini: "La Juventus pedala" Roberto Beccantini: "La Juventus pedala"
Calciomercato Fiorentina, partenza o rinnovo per Dodo? Calciomercato Fiorentina, partenza o rinnovo per Dodo?
Oggi a Coverciano 'Inside the Sport', tra i tecnici premi a Mancini e Grosso Oggi a Coverciano 'Inside the Sport', tra i tecnici premi a Mancini e Grosso
Le partite di oggi: il programma di lunedì 20 aprile Le partite di oggi: il programma di lunedì 20 aprile
Juventus-Bologna 2-0: il tabellino della gara Juventus-Bologna 2-0: il tabellino della gara
Pisa-Genoa 1-2: il tabellino della gara Pisa-Genoa 1-2: il tabellino della gara
Hellas Verona-Milan 0-1: il tabellino della gara Hellas Verona-Milan 0-1: il tabellino della gara
Cremonese-Torino 0-0: il tabellino della gara Cremonese-Torino 0-0: il tabellino della gara
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina
Immagine top news n.1 Juventus, prova da Champions: scatto (decisivo?) contro un Bologna stanco e senza stimoli
Immagine top news n.2 Bayern Monaco campione di Germania: il dominio di Kompany riporta la Bundesliga in Baviera
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve si porta a +5 sul Como e mette nel mirino il 2° posto
Immagine top news n.5 Juventus-Bologna 2-0, le pagelle: David si sblocca, Thuram entra e spacca. Rossoblù sottotono
Immagine top news n.6 Aggressione Orban, il comunicato del Verona: "Prendiamo le distanze e condanniamo ogni violenza"
Immagine top news n.7 La Juventus mette un piede in Champions: David-Thuram, 2-0 al Bologna e allungo al 4° posto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.2 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.4 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dal sogno alla realtà: il Bologna cade con la Juventus e dice addio al settimo posto
Immagine news Serie A n.2 Roma, o Ranieri o Gasperini. E ora anche il futuro del tecnico è incerto
Immagine news Serie A n.3 C'è solo una cosa da dire sul Milan di ieri. E un'altra su domani: i punti che mancano
Immagine news Serie A n.4 Inter, missione Coppa Italia: Chivu punta la finale prima dello scudetto
Immagine news Serie A n.5 La storia di Chivu come quella di McTominay. Ora cambierà l'Inter
Immagine news Serie A n.6 Tommaso Giulini ci ha messo la faccia, la piazza di Cagliari non può ignorarlo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il punto sulla B: Avellino e Carrara sognano, cosa succede al Sudtirol?
Immagine news Serie B n.2 Padova, Crisetig: "La Curva ci ha dato una grossa dose di entusiasmo. I tre punti sono per loro"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Belloni: "Classifica non rispecchia il valore del Pescara. Playoff? Ci crediamo"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Chiappella: "Risultato giusto. I ragazzi non si sono disuniti"
Immagine news Serie B n.5 Gasperini sul Pescara: “Piazza magica. Ora c'è anche Insigne, spero si salvi presto”
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Caserta si sfoga dopo l'1-1: "Ennesimo gol regalato, poi è tutta in salita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, De Luca: "Felicissimi di aver festeggiato la salvezza con una gran prova a Salerno"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Cosmi: "Tifosi determinanti, amo la nostra gente. C'è tanto da migliorare"
Immagine news Serie C n.3 Trapani in Serie D, ma Antonini non ci sta: "In arrivo due sentenze che cambieranno tutto"
Immagine news Serie C n.4 Invasione di campo in Monopoli-Foggia, la condanna della Lega Pro: "Non è tollerabile"
Immagine news Serie C n.5 Il Trapani e una retrocessione annunciata per fattori extra campo. Antonini darà battaglia?
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della 37ª: Trapani in Serie D, Siracusa e Foggia appese a un filo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.6 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?