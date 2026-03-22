Oggi in TV, Serie A: Como-Pisa a pranzo, stasera Fiorentina-Inter
Continuano le gare di Serie A valide per la 30ª giornata. Si parte alle 12.30 con Como-Pisa, alle 15.00 Atalanta-Hellas Verona e Bologna-Lazio, alle 18.00 Roma-Lecce, alle 20.45 Fiorentina-Inter. In TV sarà possibile assistere anche alle gare di Serie B, Serie C e alle sfide più belle dei maggiori campionato europei.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 22 marzo
12.30 Como-Pisa (Serie A) - DAZN, DAZN 1
12.30 Cavese-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
12.30 Pro Patria-Lecco (Serie C) - SKY SPORT
12.30 Fiorentina-Parma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Newcastle-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT MAX
14.00 Barcellona-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
14.30 Cosenza-Latina (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
14.30 Sorrento-Crotone (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Trapani-Potenza (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Siracusa-Picerno (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Audace Cerignola-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Novara-Alcione (Serie C) - SKY SPORT
15.00 Zona Serie A (Serie A) - DAZN
15.00 Atalanta-Verona (Serie A) - DAZN, DAZN 1
15.00 Bologna-Lazio (Serie A) - DAZN, DAZN 2
15.00 Bari-Carrarese (Serie B) - DAZN
15.00 Empoli-Pescara (Serie B) - DAZN
15.00 Sudtirol-Frosinone (Serie B) - DAZN
15.00 Ternana-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
15.15 Aston Villa-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MIX
15.15 Tottenham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT MAX
15.30 Mainz-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
16.15 Celta-Alaves (Liga) - DAZN
17.15 Sampdoria-Avellino (Serie B) - DAZN
17.30 St. Pauli-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT
17.30 Inter U23-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
17.30 Arzignano-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Roma-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
18.00 Milan-Como (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Athletic-Betis (Liga) - DAZN
19.00 Alverca-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Augsburg-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT
19.30 Virtus Entella-Reggiana (Serie B) - DAZN
20.45 Fiorentina-Inter (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Nantes-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Real Madrid-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
21.30 Braga-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
