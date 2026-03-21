Milan-Torino 3-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (1' st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Odogu), Fofana (25' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug (25' st Nkunku), Pulisic (32' st Gimenez). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, Jashari. All.: Allegri
Torino (3-5-2): Paleari; Saul Coco, Ismajli, Ebosse (43' st Kulenovic); Pedersen, Vlasic, Prati (18' st Ilkhan), Gineitis (29' st Casadei), Rafa Obrador (43' st Nkounkou); Simeone, Zapata (18' st Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze. All.: D'Aversa
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 37' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 9' st Rabiot (M), 11' st Fofana (M), 38' st Vlasic rig. (T)
Ammoniti: Tomori (M), Pavlovic (M), Gimenez (M)