Juventus-Sassuolo 1-1: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1) - Perin; Kalulu, Bremer, Kelly (34' st Vlahovic), Cambiaso (18' st Miretti); Locatelli, Thuram (18' st Koopmeiners); Conceiçao (43' st Zhegrova), McKennie, Yildiz; Boga (34' st Milik). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, David, Cabal. All.: Spalletti
Sassuolo (4-3-3) - Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Vranckx (36' st Iannoni), Koné, Volpato (23' st Lipani); Berardi (45' st Doig), Pinamonti (36' st Nzola), Bakola (23' st Laurienté). A disposizione: Satalino, Zacchi, Romagna, Moro, Frangella, Pedro Felipe. All.: Grosso
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 14' Yildiz (J), 7' st Pinamonti (S)
Ammoniti: Bremer (J), Garcia (S), Lipani (S)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile