Italia U20, amichevole contro l'Inghilterra: i convocati
Prima gara annuale per l'Italia U20 di Carmine Nunziata. Venerdì 27 marzo alle ore 15.30, presso il Riano Athletic Center di Riano (RM), ci sarà un test match contro i pari età dell'Inghilterra.
Convocati per l’occasione 22 calciatori: undici classe 2005, 10 nati nel 2006 ed un unico 2007, il difensore della Roma Cristian Cama.
Portieri
Tommaso Martinelli (Sampdoria), Lapo Siviero (Torino)
Difensori
Mike Aidoo (Pergolettese), Adam Bakoune (Monza), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento), Jacopo Mirra (Roma), Niccolò Postiglione (Pineto), Lorenzo Romani (Lecco), Giacomo Stabile (Bari)
Centrocampisti
Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Giacomo De Pieri (Bari), Luca Di Maggio (Padova), Patrick Amoako Nuamah (Catanzaro), Fabio Rispoli (Catanzaro)
Attaccanti
Federico Cassa (Atalanta), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Obinna Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).