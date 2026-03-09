Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio-Sassuolo 2-1: il tabellino della gara

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:01Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli (1’ st Provstgaard), Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (38’ Patric), Taylor; Isaksen (34’ st Cancellieri), Maldini (20’ st Dia), Zaccagni (34’ st Pedro). A disp.: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Pedro, Noslin, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Lazzari. All.: Sarri

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly (24’ st Walukiewicz), Idzes, Muharemovic, Garcia (24’ st Doig); Thorstvedt, Lipani (1’ st Matic), Koné (39’ st Bakola); Berardi, Nzola (24’ st Moro), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Romagna, Vranckx, Iannoni, Pedro Felipe. All.: Grosso

Arbitro: Arena

Marcatori: 2’ Maldini (L), 35’ Laurienté (S), 45’+2’ Marusic (L)

Ammoniti: Lipani (S), Garcia (S), Laurienté (S), Walukiewicz (S)

