Lazio-Sassuolo 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli (1’ st Provstgaard), Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (38’ Patric), Taylor; Isaksen (34’ st Cancellieri), Maldini (20’ st Dia), Zaccagni (34’ st Pedro). A disp.: Furlanetto, Giacomo, Pellegrini, Pedro, Noslin, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Lazzari. All.: Sarri
Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly (24’ st Walukiewicz), Idzes, Muharemovic, Garcia (24’ st Doig); Thorstvedt, Lipani (1’ st Matic), Koné (39’ st Bakola); Berardi, Nzola (24’ st Moro), Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Romagna, Vranckx, Iannoni, Pedro Felipe. All.: Grosso
Arbitro: Arena
Marcatori: 2’ Maldini (L), 35’ Laurienté (S), 45’+2’ Marusic (L)
Ammoniti: Lipani (S), Garcia (S), Laurienté (S), Walukiewicz (S)
