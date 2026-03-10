Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni: tre novità di Palladino, riecco Kane

La musichetta della Champions League torna nelle orecchie e nel cuore di tifosi e addetti a lavori, dato che a partire da oggi partono gli ottavi di finale con le sfide di andata. Una di queste è Atalanta-Bayern Monaco, che mette di fronte l’unica formazione italiana uscita indenne dai playoff della League Phase e una delle squadre alfa del calcio europeo e mondiale. Appuntamento alle ore 21.00 al Gewiss Stadium di Bergamo, dirige la sfida il Sig. Espen Eskas.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Palladino in campo col il 3-4-2-1, ma con qualche novità rispetto all’undici che ha iniziato la partita pareggiata per 2-2 contro l’Udinese. Confermatissimo Carnesecchi tra i pali, così come la linea difensiva composta da Kossounou, Hien e Kolasinac. In mezzo al campo De Roon torna titolare al fianco di Pasalic, mentre Zappacosta riprende il suo posto sulla destra con Bellanova dall’altra parte. Scamacca, reduce dalla doppietta rifilata ai friulani, inamovibile come riferimento avanzato. Alle sue spalle, Samardzic in tandem con Zalewski.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO – Il 4-2-3-1 sarà invece il modulo proposto da Kompany, che deve fare i conti con qualche assenza: su tutte quella di Neuer, sostituito in porta da Urbig. In difesa, Laimer e Bischof agiranno ai lati di Upamecano e Tah. Kimmich giostrerà in mediana, con Pavlovic come partner. Qualche metro più avanti Musiala, tra le linee insieme ad Olise e a Luis Diaz. Il centravanti, ça va sans dire, sarà l’inarrestabile Kane.