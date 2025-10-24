Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere l'anticipo Milan-Pisa
Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A con l'anticipo dell'ottava giornata di campionato. Questa sera alle 20.45 la sfida fra Milan-Pisa: la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. Si gioca anche l'anticipo di Serie B fra la capoliusta Modena e l'Empoli di Dionisi.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 24 ottobre.
18.15 Italia-Giappone (Amichevole femminile) - RAI 2
18.30 Schalke 04-Darmstadt (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA
20.30 Modena-Empoli (Serie B) - DAZN
20.30 Werder Brema-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT
20.30 Foggia-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
20.30 Novara-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Milan-Pisa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT
20.45 Charleroi-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
21.00 Leeds-West Ham (Premier League) - SKY SPORT
21.00 Real Sociedad-Siviglia (Liga) - DAZN, DAZN 1
