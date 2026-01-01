Igor Protti: "Auguro a tutti un anno che sappia essere gentile"

Riportiamo il messaggio di san Silvestro di Igor Protti

“Questo è stato un anno che mi ha messo in ginocchio.

Un anno che non si chiude lasciando pace, ma una prova durissima ancora tutta da combattere.

Stanotte il Capodanno non ha luci né rumore.

È un passaggio silenzioso, tra le mura di casa, accanto alla mia compagna Daniela, provata nel corpo e nello spirito. Davanti a noi c’è un domani che fa paura, incerto, fragile.

Ma lo affronterò con tutto quello che mi resta: forza, dignità, lucidità, anche quando sembrano non bastare.

Cosa posso chiedere al 2026?

Sognare una guarigione sarebbe naturale. Ma oggi mi basterebbe una tregua. Niente nuovi colpi, niente altre notizie da incassare. Solo il tempo di respirare.

E allora, senza brindisi e senza clamore, questa sera dico grazie.

Grazie alla vita per essere ancora qui, nonostante tutto.

A tutti voi auguro un anno che sappia essere gentile.

Che vi doni salute, equilibrio e quella serenità che spesso capiamo solo quando rischiamo di perderla.

Buon anno.”

Igor Protti