Insulti razzisti in Terza Categoria. Dodici giornate di squalifica ad un giocatore

Misure particolarmente severe da parte del Giudice Sportivo dopo la sfida tra Oratorio Oggiono e Olympic, valida per la settima giornata del Girone A di Terza Categoria della Delegazione di Lecco.

Dal comunicato diffuso nelle ultime ore emerge un episodio molto grave: allo scadere della partita, un giocatore della squadra ospite ha prima abbattuto un avversario sulla trequarti e, subito dopo l’espulsione, ha rivolto allo stesso calciatore pesanti insulti, includendo espressioni di discriminazione razziale. La sanzione è durissima: dodici giornate di squalifica.

A questo si aggiunge un mese di sospensione per un dirigente del club, accusato nel referto di aver chiesto all’arbitro di non riportare l’accaduto né il cartellino rosso.

Non è finita: anche un altro giocatore della formazione comasca è stato fermato per due giornate dopo aver tentato di aggredire un avversario nei concitati minuti finali del match. A riportare la notizia è TuttoCampo.it.

Questo il dettaglio del comunicato ufficiale:

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DODICI GARE EFFETTIVE

PIZZI LUCA (UNIONE SPORTIVA OLYMPIC)

Per aver, al minuto 45+5 del secondo tempo regolamentare, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario placcandolo a metà tra la sua area di rigore e la metà campo; alla notifica del provvedimento di espulsione inveiva nei confronti dello stesso avversario urlandogli diverse inammissibili offensive ingiuriose denigratorie, di grave contenuto discriminatorio razziale.

INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30/11/2025

TUCCI ARTURO RENZO (UNIONE SPORTIVA OLYMPIC)

Per aver in qualità di Dirigente Accompagnatore, chiesto al Direttore di Gara, reiterando più volte la richiesta, di revocare e/o non indicare nel referto di Gara il provvedimento disciplinare adottato a fine gara nei confronti del Giocatore della propria squadra Diop Babacar.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DIOP BABACAR (UNIONE SPORTIVA OLYMPIC)

Per aver tenuto al termine della gara condotta violenta nei confronti di un avversario, tentativo in parte non andato a buon fine anche per l'intervento dissuasivo posto in essere dai propri compagni di squadra.