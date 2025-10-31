Serie A, turno infrasettimanale da record: quasi 5 milioni su DAZN per la 9ª giornata
Turno infrasettimanale con i dati più alti delle ultime stagioni
(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Quasi 5 milioni di audience (4.896.392) per la 9/a giornata di Serie A Enilive 2025/26 su DAZN: si tratta della giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la 4/a giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente.
Il dato di quest'anno supera la media complessiva dei turni infrasettimanali dal 2022/23 (media totale delle ultime tre stagioni 4.566.438), confermando l'interesse costante del pubblico per il massimo campionato di calcio italiano, anche nei turni feriali. (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile