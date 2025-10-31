Cellino rompe il silenzio: "Non andrei mai più a Brescia: ho sfidato il diavolo e ho perso"

Come si legge sull'edizione odierna di Brescia Oggi, l'ormai ex presidente del Brescia Massimo Cellino è tornato a parlare, e lo ha fatto nel programma televisivo 'La voce sarda', in onda su Videolina.

Ovviamente non sono mancate parole al vetriolo per la formazione lombarda: "Se tornassi indietro eviterei di fare molte scelte come l’andare a Brescia, ho sfidato il diavolo e ho perso. È la città in cui si bestemmia di più, è una cosa che odio e che mi offende. Mettevo le multe a chi le diceva tra staff e magazzinieri. Nel calcio ho perso e guadagnato molti soldi, a Brescia li ho solo persi tutti. Nel centro sportivo del Brescia ho fatto costruire una chiesa in onore della Madonna immacolata. Venne un esorcista a dirmi che così facendo avevo sfidato il diavolo, non ci avevo creduto, ma da allora di male me ne è stato fatto tanto".

Il capitolo, comunque, non è ancora ufficialmente chiuso, anche se adesso l'Union Brescia di Giuseppe Pasini non ha legami col Brescia di Cellino: "Devo ancora avere dei chiarimenti per le cose successe a Brescia, spero di trovare un giudice buono".