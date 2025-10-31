Tether continua a crescere: utile da 10 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2025

Tether chiude un terzo trimestre 2025 da record con un utile netto superiore ai 10 miliardi di dollari, confermandosi tra le aziende più solide e redditizie al mondo. Lo riporta Calcio e Finanza, citando la nuova attestazione trimestrale redatta da BDO, una delle principali società internazionali di revisione contabile.

Le riserve in eccesso, pari a 6,8 miliardi di dollari, continuano a rappresentare una garanzia di stabilità, mentre nel periodo l'azienda ha emesso oltre 17 miliardi di nuovi USDT, portando la circolazione totale a 174 miliardi di dollari: un nuovo traguardo per la società leader nel mercato delle stablecoin. Tether detiene oggi circa 135 miliardi di dollari in titoli di Stato USA, tra esposizione diretta e indiretta, cifra che la colloca al 17° posto tra i maggiori detentori di debito pubblico americano, davanti a Paesi come la Corea del Sud.

“I risultati del terzo trimestre riflettono la fiducia e la solidità che continuano a sostenere Tether - ha dichiarato il CEO, Paolo Ardoino -. Con un’esposizione record ai Treasury americani e una crescita costante, Tether è un pilastro di stabilità nell’ecosistema finanziario e tecnologico”. Da poco entrata anche nel calcio, Tether è oggi il secondo maggiore azionista della Juventus dietro Exor (la holding di casa Agnelli), con l’11,5% del capitale. In vista dell’assemblea dei soci, il gruppo ha proposto due candidati per il nuovo CdA e presentato richieste di modifica allo statuto e all’aumento di capitale.