Bruno Astori, fratello di Davide: "Ringraziamo Udinese e Fiorentina per l'iniziativa"

Bruno Astori, fratello del compianto ex difensore Davide, del quale tra due giorni ricorreranno gli 8 anni dalla scomparsa, ha parlato a Sky Sport prima della partita tra Udinese e Fiorentina, che sarà occasione per ricordare il parente: "Come diciamo spesso, capitano casualmente cose come questa e che per l'ottavo anniversario ci sia la partita tra l'Udinese. Portiamo positività, ringraziamo le due società e l'ospedale di Udine per l'iniziativa, che per noi è davvero importante".

Per la vostra famiglia non deve essere facile tornare qua (Astori è morto in hotel a Udine, prima della partita sul campo dei friulani).

"In questi anni abbiamo capito che la sinergia è la vera chiave per fare del bene. E quando riusciamo a muovere il calcio e le istituzioni sanitarie, è importante".