Italia, per 50 minuti narcotizzati dalla "scimmia" di svedesi e macedoni

l'editoriale di Roberto Beccantini

Per una cinquantina di minuti la «scimmia» di svedesi e macedoni ci aveva come narcotizzati. Poi Tonali, dal limite; e quindi Kean, di sinistro, su campanile della «gazza».

Due a zero all’Irlanda del Nord e più non dimandare: in attesa, almeno, del dentro o fuori di martedì, in Bosnia.

Gli spareggi sono ghigliottine ambulanti: mai fidarsi, anche se a volte – e questa lo era – carnefici e vittime non dovrebbero aver bisogno di analisi garlaschesche. Naturalmente: O risultato! Mio risultato! C’era pressione, c’era una Nazione non tutta pro Nazionale, dal momento che Gravina detto «Slavina» sposta molto, smuove molti. Gattuso, lui, appartiene alla tribù dei tecnici pane e salame. Ci mette il cuore, sempre.

Nella classifica Fifa l’Italia è 12a., l’Irlanda del Nord 71a. In questi casi, è la memoria che sgomita: come gli inglesi gridarono «remember Stalingrad» al guardalinee della finale di Wembley, affinché suggerisse all’arbitro che la palla di Hurst era entrata (obbedì: ma non era entrata), così gli azzurri giocavano zavorrati dal «remember Palermo», dallo 0-1 di Trajkovski al minuto 93’. Per un tempo, Bergamo ha tifato col freno a mano, visto come e quanto Dimarco veniva poco servito, mentre Retegui e Kean si buttavano sulle briciole, poveretti loro, e Politano agitava invano la forchettina mancina.

Noi, 3-5-2. Loro, 5-4-1. Noi, a far la partita (male). Loro, a palleggiare ambigui. Poi, in avvio di ripresa, l’errore di Retegui – su sgorbio avversario – ha scosso lo stagno. Il destro di Tonali (da un blitz di Politano), Pio che sostituisce (e sorpassa) Mateo l’arabo, Kean che bombarda P. Charles e raddoppia.

Un bouquet di angoli a favore, zero pericoli corsi. Si brancolava nel buio. Piatti, cigolanti, timidi. D’improvviso, si è acceso un fiammifero. E fiat lux. Che, per ora, basta. Mondo, porta pazienza.