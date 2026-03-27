TMW Primo contratto da pro per Pannozzo. Il portiere firma con la Lazio fino al 2028

Punta su Nicolò Pannozzo la Lazio, che guarda al futuro e blinda il portiere della Primavera biancazzurra, classe 2008 e da dicembre titolare inamovibile della sua formazione; il giocatore, infatti, ha sottoscritto con il club capitolino il suo primo contratto da professionista, assistito dall'agenzia MES Sports Management. Un contratto anche importante, considerando che la validità dello stesso è fino al 30 giugno 2028.

Ieri l'accordo tra le parti e il deposito del contratto, con l'annuncio atteso poi a breve.