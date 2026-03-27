Le partite di oggi: il programma di venerdì 27 marzo

Africa, Europa e resto del mondo: in questa settimana di sosta per le Nazionali, coi top campionati europei fermi, si gioca davvero da tutte le parti e per gli obiettivi più svariati. Di seguito il programma calcistico di venerdì 27 marzo tra African Nations Cup, Europei Under 21 e qualificazioni al Mondiale 2026, senza dimenticare le amichevoli illustri tra nazionali:

African Nations Cup - Qualificazioni

14:00 Ciad – Burundi

14:00 Somalia – Mauritius

17:00 São Tomé e Príncipe – Etiopia

Europei U21 - Qualificazioni

12:00 Azerbaigian U21 – Portogallo U21

15:00 Bosnia-Erzegovina U21 – Slovenia U21

16:00 Cipro U21 – Spagna U21

16:00 Georgia U21 – Lettonia U21

16:00 Kazakistan U21 – Slovacchia U21

17:00 Grecia U21 – Malta U21

18:00 Germania U21 – Irlanda del Nord U21

18:00 Norvegia U21 – Olanda U21

18:00 Polonia U21 – Armenia U21

18:00 Ucraina U21 – Lituania U21

18:30 Galles U21 – Bielorussia U21

18:30 Svezia U21 – Montenegro U21

19:00 Gibilterra U21 – Bulgaria U21

19:00 Kosovo U21 – Romania U21

19:30 Andorra U21 – Inghilterra U21

20:00 Belgio U21 – Austria U21

20:00 Scozia U21 – Repubblica Ceca U21

20:00 Svizzera U21 – Isole Faroe U21

Mondiali - Qualificazioni

04:00 Nuova Caledonia – Giamaica

CONCACAF Series – Secondo turno

20:00 Guyana – Dominica

23:00 Belize – Sint Maarten

FIFA Series

09:30 Isole Salomone – Bulgaria

14:00 Indonesia – Saint Kitts e Nevis

16:00 Azerbaigian – Santa Lucia

17:00 Kenya – Estonia

20:00 Rwanda – Grenada

FIFA Series – Fase a Gironi

04:00 Cile – Capo Verde

07:00 Cina – Curaçao

07:15 Nuova Zelanda – Finlandia

10:10 Australia – Camerun

11:00 Venezuela – Trinidad e Tobago

15:00 Uzbekistan – Gabon

Amichevoli Nazionali

14:00 Benin – Liberia

14:00 Guinea – Togo

14:00 Iran – Nigeria

14:00 Tunisia U20 – Mauritania U20

14:30 Russia U21 – Uzbekistan U23

15:00 Argentina U20 – USA U20

15:00 Kyrgyzstan U23 – Giordania U23

15:30 Italia U20 – Inghilterra U20

16:00 Slovacchia U18 – Serbia U18

17:00 Costa d'Avorio U20 – Tunisia U23

17:00 Kyrgyzstan U20 – Bosnia-Erzegovina U17

17:30 Messico U20 – Costa Rica U20

17:30 Russia – Nicaragua

18:00 Algeria U23 – DR Congo U23

18:00 Austria – Ghana

18:00 Giordania – Costa Rica

18:00 Montenegro – Andorra

18:00 Sudafrica – Panama

18:30 Arabia Saudita – Egitto

20:00 Grecia – Paraguay

20:00 Libia – Niger

20:30 Algeria – Guatemala

20:45 Inghilterra – Uruguay

20:45 Olanda – Norvegia

20:45 Svizzera – Germania

21:00 Spagna – Serbia

21:15 Marocco – Ecuador