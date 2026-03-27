Le partite di oggi: il programma di venerdì 27 marzo
Africa, Europa e resto del mondo: in questa settimana di sosta per le Nazionali, coi top campionati europei fermi, si gioca davvero da tutte le parti e per gli obiettivi più svariati. Di seguito il programma calcistico di venerdì 27 marzo tra African Nations Cup, Europei Under 21 e qualificazioni al Mondiale 2026, senza dimenticare le amichevoli illustri tra nazionali:
African Nations Cup - Qualificazioni
14:00 Ciad – Burundi
14:00 Somalia – Mauritius
17:00 São Tomé e Príncipe – Etiopia
Europei U21 - Qualificazioni
12:00 Azerbaigian U21 – Portogallo U21
15:00 Bosnia-Erzegovina U21 – Slovenia U21
16:00 Cipro U21 – Spagna U21
16:00 Georgia U21 – Lettonia U21
16:00 Kazakistan U21 – Slovacchia U21
17:00 Grecia U21 – Malta U21
18:00 Germania U21 – Irlanda del Nord U21
18:00 Norvegia U21 – Olanda U21
18:00 Polonia U21 – Armenia U21
18:00 Ucraina U21 – Lituania U21
18:30 Galles U21 – Bielorussia U21
18:30 Svezia U21 – Montenegro U21
19:00 Gibilterra U21 – Bulgaria U21
19:00 Kosovo U21 – Romania U21
19:30 Andorra U21 – Inghilterra U21
20:00 Belgio U21 – Austria U21
20:00 Scozia U21 – Repubblica Ceca U21
20:00 Svizzera U21 – Isole Faroe U21
Mondiali - Qualificazioni
04:00 Nuova Caledonia – Giamaica
CONCACAF Series – Secondo turno
20:00 Guyana – Dominica
23:00 Belize – Sint Maarten
FIFA Series
09:30 Isole Salomone – Bulgaria
14:00 Indonesia – Saint Kitts e Nevis
16:00 Azerbaigian – Santa Lucia
17:00 Kenya – Estonia
20:00 Rwanda – Grenada
FIFA Series – Fase a Gironi
04:00 Cile – Capo Verde
07:00 Cina – Curaçao
07:15 Nuova Zelanda – Finlandia
10:10 Australia – Camerun
11:00 Venezuela – Trinidad e Tobago
15:00 Uzbekistan – Gabon
Amichevoli Nazionali
14:00 Benin – Liberia
14:00 Guinea – Togo
14:00 Iran – Nigeria
14:00 Tunisia U20 – Mauritania U20
14:30 Russia U21 – Uzbekistan U23
15:00 Argentina U20 – USA U20
15:00 Kyrgyzstan U23 – Giordania U23
15:30 Italia U20 – Inghilterra U20
16:00 Slovacchia U18 – Serbia U18
17:00 Costa d'Avorio U20 – Tunisia U23
17:00 Kyrgyzstan U20 – Bosnia-Erzegovina U17
17:30 Messico U20 – Costa Rica U20
17:30 Russia – Nicaragua
18:00 Algeria U23 – DR Congo U23
18:00 Austria – Ghana
18:00 Giordania – Costa Rica
18:00 Montenegro – Andorra
18:00 Sudafrica – Panama
18:30 Arabia Saudita – Egitto
20:00 Grecia – Paraguay
20:00 Libia – Niger
20:30 Algeria – Guatemala
20:45 Inghilterra – Uruguay
20:45 Olanda – Norvegia
20:45 Svizzera – Germania
21:00 Spagna – Serbia
21:15 Marocco – Ecuador
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