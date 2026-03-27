Oggi in TV, nazionali in campo: stasera l'amichevole fra Inghilterra e Uruguay
Nazionali in campo, con l'Inghilterra che sfida questa sera l'Uruguay in amichevole: la gara sarà trasmessa su Sky.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 27 marzo
09.30 Isole Salomone-Bulgaria (FIFA Series) - DAZN, FIFA+
10.10 Australia-Camerun (FIFA Series) - DAZN, FIFA+
11.00 Venezuela-Trinidad e Tobago (FIFA Series) - DAZN, FIFA+
12.00 Oman-Sierra Leone (FIFA Series) - DAZN, FIFA+
14.00 Indonesia-Saint Kitts e Nevis (FIFA Series) - DAZN, FIFA+
15.00 Uzbekistan-Gabon (FIFA Series) - DAZN, FIFA+
15.30 Italia-Inghilterra Under 20 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
17.30 Kenya-Estonia (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
18.00 Italia-Germania Under 16 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
20.00 Nuova Zelanda-Finlandia (FIFA Series) -DAZN, FIFA+
20.00 Rwanda-Grenada (FIFA Series) - DAZN, FIFA+
20.45 Inghilterra-Uruguay (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO
