Italia U15, doppia amichevole con la Slovenia, i convocati
Torna in campo la nazionale under 15. Martedì prossimo (ore 15, diretta su Vivo Azzurro TV) ed il giovedì successivo (ore 11), presso il centro sportivo "Novarello Villaggio Azzurro" di Granozzo con Monticello (NO), i ragazzi di Battisti affronteranno in un doppio test i pari età della Slovenia.
Di seguito l'elenco dei 22 convocati, tutti classe 2011:
Portieri
Matteo Bondone (Genoa), Francesco Ghezzi (Atalanta)
Difensori
Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Christian D’Aiello (Genoa), Mirko Danza (Atalanta), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Alessandro Guidotti (Cesena), Domenico Lanatà (Stoccarda), Fabrizio Pasotti (Cremonese)
Centrocampisti
Maxim Broux (Genk), Alessandro Grigioni (Inter), Abdl Salam Musah (Fiorentina), Samuel Prendi (Atalanta), Davide Tilli (Atalanta), Marco Vaccarella (Juventus)
Attaccanti
Gian Maria Boga (Cesena), Francesco Buondonno (Napoli), Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Luca Muzzi Moraes (Benfica), Leonardo Rossini (Milan), Lorenzo Vitali (Parma).